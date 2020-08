Movida molesta, musica a tutto volume durante la notte: spento l'impianto e denunciato il barista

SANT'ELPIDIO A MARE - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo, a conclusione di una serie di interventi effettuati nelle ultime 48 ore, hanno denunciato 6 persone. Tre di queste, fra i 30 e 40 anni, italiani, durante il controllo alla circolazione stradale sulla Statale sono state sorprese alla guida dopo aver alzato troppo il gomito.

Tutti denunciati alla Procura di Fermio per guida in stato di ebrezza alcolica. Patenti ritirate. Denunciato anche il titolare di un bar del Comune di Sant’Elpidio a Mare per disturbo alla quiete pubblica. Tutta colpa della musica a volume troppo alto che non faceva dormire i residenti della zona. Solo grazie all’intervento del militari della sezione radiomobile è stato spegnere l’impianto riportando la calma nel quartiere.



A Fermo, invece, i militari dell’Arma hanno rintracciato un cittadino marocchino clandestino di 56 anni. L’uomo è stato denunciato per il reato di clandestinità ed accompagnato in Questura a Fermo per i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Infine, nel corso di un controllo della circolazione stradale, l’altra notte i militari della sezione radiomobile hanno controllato a Pedaso un Fiat Doblò condotto da un cittadino albanese di 30 anni, pregiudicato. Il furgone è risultato oggetto di un furto messo a segno il 22 luglio scorso ai danni di un cittadino abitante nella provincia di Bergamo. L’uomo al volante del mezzo è stato quindi denunciato per il reato di ricettazione.

