SANT’ELPIDIO A MARE - Il Fermano in lutto per la scomparsa di Nazzareno Lucidi. La politica, le istituzioni, il mondo dello sport piangono l’ex assessore comunale di Sant’Elpidio a Mare ed ex consigliere comunale e provinciale deceduto nella notte di ieri a 64 anni, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Viveva nella frazione di Cascinare con la sua famiglia, una zona che amava, tanto che scherzosamente in molti lo chiamavano “il sindaco di Cascinare” per il ruolo che rivestiva e l’impegno che ha sempre messo per il suo territorio, senza risparmiarsi. Nazzareno Lucidi è stato un dirigente sportivo dell’Elpidiense a Cascinare fino a un paio di anni fa.

Sempre molto attivo nella comunità a qualsiasi livello, era stato anche Capitano del Popolo e arbitro della Contesa del Secchio oltre che dirigente politico prima nei Ds poi nel Pd fino a sostenere l’anno scorso la corsa di Pignotti a sindaco.



I messaggi



Lascia nel dolore la moglie Gina, i figli Marco Maria, consigliere comunale a Sant’Elpidio, e Maria Luna. La salma si trova nell’obitorio di Villa Pini, aperto dalle 8 del mattino. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio alla famiglia. «A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio – dice il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti - porgo le più sentite condoglianze al consigliere comunale Marco Maria Lucidi e a tutta la famiglia per la scomparsa del caro padre Nazzareno Lucidi. Un uomo che ha sempre dedicato la sua vita al sociale, allo sport, al bene della comunità locale, amante del suo paese. Una persona a me molto vicina, che ha sempre saputo stimolarmi, incentivarmi e aiutarmi. Ricordo con affetto che fino all’ultimo, nonostante le condizioni non glielo permettessero, mi arrivavano i suoi preziosi consigli. Sant’Elpidio a Mare perde, oltre che un uomo dal grande impegno politico, un uomo di spessore, dotato di una sensibilità straordinaria e con un grande spirito comunitario. Ed io perdo un caro amico. In questo momento di profondo dolore l’amministrazione è vicina e partecipa commossa al lutto. Buon viaggio, Nazza».

A Porto Sant’Elpidio si stringe nel dolore il mondo del ciclismo, a dare la triste notizia sul gruppo WhatsApp è Vincenzo Santoni che ricorda l’attenzione che aveva Nazzareno per lo sport, per i valori dell’amicizia. L’ex sindaco Nazareno Franchellucci parla di «una grave e triste perdita per tutto il territorio elpidiense. Una brava e sincera persona, sempre gentile ed amante della sua terra». L’ex assessore allo Sport ed ex presidente del consiglio Milena Sebastiani si unisce al dolore insieme a tanti, tantissimi amici. «Nazzareno era il grande amico dell’infanzia e della mia gioventù – dice Livia Paccapelo – era l’animatore della nostra Cascinare. Lascerà un grande vuoto». Condoglianze da parte del sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella. Oggi si terranno i funerali alle 16 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Cascinare a Sant’Elpidio a Mare, dove la salma verrà portata alle 14.30.