Addio Gianni, volontario dal grande cuore era una colonna della protezione civile

SANT’ELPIDIO A MARE - Il volontariato perde un protagonista instancabile e generoso. E’ morto la notte scorsa, a 63 anni, Gianni Scoccia. E’ stato uno dei fondatori della Protezione civile a Sant’Elpidio a Mare, per anni, ha coordinato il gruppo comunale. Una presenza costante, sempre operativo in ogni situazione d’emergenza. Era malato da diverso tempo, ma fino all’ultimo è rimasto vicino al suo gruppo ed appena qualche mese è stato tra i premiati alla festa per i 30 anni dalla costituzione del gruppo.Lascia la moglie Maria Grazia e due figlie, Roberta e Chiara. Oggi pomeriggio alle 15 i funerali in Collegiata. Lo piangono i colleghi del suo gruppo, una seconda famiglia: «Ci ha lasciati un pezzo di storia, un tassello di un puzzle che non potrà piu tornare. E’ stato con noi fino all’ultimo».