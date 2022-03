Grave all'ospedale un noto ciclista investito da un'auto sulla Faleriense, scatta la caccia al pirata

SANT’ELPIDIO A MARE - Il ciclista monturanese Iuri Recanati, 52 anni, è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per i traumi riportati a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattina di lunedì scorso lungo la strada Faleriense in territorio di Sant’Elpidio a Mare. Secondo le prime ricostruzioni Iuri era in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da un’auto, presumibilmente una Fiat Panda di colore grigio. L’impatto è stato piuttosto violento tanto da staccare lo specchietto laterale dell’auto e scaraventare Recanati a terra.



Il conducente dell’auto non si sarebbe fermato per soccorrere il ciclista colpito ma avrebbe proseguito il suo viaggio come se nulla fosse accaduto. Recanati, un professionista del pedale e non certo un ciclista improvvisato, è stato immediatamente soccorso e successivamente trasportato all’ospedale regionale di Torrette dove è attualmente ricoverato. I sanitari del nosocomio dorico gli hanno riscontrato diverse fratture, tra cui il bacino, e contusioni di vario tipo. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monte Urano e di Sant’Elpidio a Mare che insieme alle forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire sia la dinamica dell’incidente e sia di risalire all’auto coinvolta e da qui al proprietario e/o conducente.



Recanati è conosciuto a Monte Urano per la sua abilità nel ciclismo, praticato sia da giovane con ottimi risultati e poi ancora con il passare degli anni nelle varie gare amatoriali. La sua passione per il pedale lo portava a tenersi in forma e ad allenarsi nel tempo extra lavorativo. Finora non aveva mai subito incidenti di rilievo, fino a quello che lo ha visto sfortunato protagonista lunedì scorso che gli ha provocato serie conseguenze. I medici dell’ospedale Torrette di Ancona avrebbero atteso ancora un paio di giorni prima di scongiurare altre complicazioni per potrebbero emergere col tempo.

