Un uomo di 42 anni colpito da infarto, trasportato aTorrette, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE – Sirene spiegate ed eliambulanza per soccorrere un uomo di Casette d'Ete colpito da un infarto. Il 42enne, E.V. le sue iniziali, ha avvertito un malore mentre si trovava in casa, ma ha avuto la forza e la lucidità per riuscire ad allertare il 118 prima che la situazione precipitasse. Sul posto si sono precipitati i militi della Croce azzurra di Sant'Elpidio a Mare e l'automedica per i primi soccorsi. Ravvisata la serietà del quado clinico è stato allertato Icaro che si è posato in un piazzale a lato della strada provinciale Brancadoro. L'uomo è stato caricato sull'eliambulanza in codice rosso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette.