SANT’ELPIDIO A MARE - Un malore fulmineo in casa non gli ha lasciato scampo. Quando un familiare ha lanciato l’allarme e ha chiamato i soccorsi, dopo averlo trovato esanime, Paolo Martinelli era già morto. Il lutto improvviso ha sconvolto ieri mattina la comunità di Casette d’Ete, dove Martinelli e la sua famiglia sono molto conosciuti. Quarantaquattro anni, titolare di un’agenzia di grafica e comunicazione, Paolo era benvoluto nella comunità elpidiense, come nella vicina Porto Sant’Elpidio, dove ha lavorato a lungo.

La Cna

Sorridente, generoso, solare, Martinelli era impegnato anche nel mondo dell’artigianato ed è stato il primo presidente dei giovani della Cna Fermo. Davvero inspiegabile la sua morte improvvisa. Nulla lasciava presagire un epilogo del genere. Probabilmente gli è stato fatale un attacco cardiaco. I funerali non sono stati ancora fissati, è possibile vengano disposti approfondimenti sulla salma per chiarire la causa del decesso. Tante, nelle ore successive alla tragica notizia, le testimonianze di affetto e vicinanza ai familiari del grafico, in primis i genitori Walter ed Angela.



L’incarico

«Paolo è stato il primo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della Cna di Fermo – il ricordo della Cna territoriale, dal presidente alla direzione - Un ruolo che rivestiva con entusiasmo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita professionale e culturale delle nuove imprese del territorio, partecipando sempre attivamente a momenti di incontro e approfondimento anche fuori dalle Marche. Ha rappresentato anche il settore grafica e stampa nella presidenza provinciale e nei gruppi di lavoro regionali e nazionali. La Cna si stringe ai suoi familiari, esprimendo le più sentite condoglianze». Addolorata anche l’associazione Santa Croce, che ricorda «prima di tutto l’amico, ma anche il valido e generoso collaboratore, sulla cui professionalità abbiamo sempre potuto contare. Di te ricordiamo il sorriso».