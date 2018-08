Addio a mister Mora allenatore della Vigor Viola, aveva 62 anni. Sport in lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE – Voleva continuare ad allenare malgrado avesse scoperto una grave malattia sul finire della scorsa stagione. Confidava nella guarigione e di poter tornare presto in panchina, tant’è che la società lo aveva confermato alla guida della squadra per il prossimo campionato. Purtroppo, invece, non ce l’ha fatta. Francesco Mora, l’allenatore della Vigor Sant’Elpidio Viola, è morto a 62 anni e nel pomeriggio la salma ha fatto ritorno nella sua abitazione ad Altidona. A lutto il club elpidiense: tutti profondamente toccati dalla grave perdita, dai dirigenti allo staff ai suoi ragazzi. Un rapporto durato appena un anno, quello con la Vigor, dove era arrivato l’estate scorsa, come ultima tappa di una lunga carriera tra le province di Fermo e Macerata, dalla Prima alla Terza categoria. Un tempo breve ma sufficiente per costruire rapporti umani forti. Nella fase finale di una stagione soddisfacente, mister Mora aveva scoperto di essere malato, ma senza perdersi d’animo era determinato a combattere e fiducioso di poter continuare a lavorare in campo anche il prossimo anno. Purtroppo le sue condizioni hanno subito un brusco peggioramento nelle ultime settimane, fino al decesso.