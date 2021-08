Addio alla maestra Lori, aveva 55 anni. Choc e dolore a Luce: «Resterai sempre nei nostri cuori​»

SANT’ELPIDIO A MARE - Per tutti era la maestra Lori, un nome affettuoso con cui era ricordata per i tanti anni trascorsi da insegnante alla scuola di Piane Tenna. Ieri mattina, dopo aver lottato per più di due anni contro un male che l’aveva fiaccata, Loredana Mandolesi si è arresa.

Una notizia che si è sparsa rapidamente a Luce e in tutta Sant’Elpidio a Mare, dove lei e i suoi cari sono molto conosciuti. Il marito, Gabriele Mazzaferro, è impegnato nell’associazionismo e presidente di Luce Viva, l’associazione di riferimento del quartiere. Lascia i due adorati figli Lorenzo e Michele, promettente cantante che si è messo in evidenza in rassegne regionali e nazionali con la sua splendida voce. In paese si sapeva della malattia che la affliggeva, ma Loredana non aveva certo perso il suo entusiasmo, il sorriso e la voglia di combattere per restare a lungo accanto alle persone che amava. Ma ieri, a 55 anni, si è spenta.



Le reazioni

Tantissime le reazioni di cordoglio che si sono succedute nel giro di poche ore, a partire dai membri dell’associazione Luce Viva, che si sono stretti intorno alla famiglia Mazzaferro in questo momento di profondo dolore: «Oggi è un giorno tristissimo per la nostra comunità. E’ venuta a mancare Loredana: moglie del nostro presidente Gabriele, madre di due splendidi ragazzi, maestra dei nostri piccoli bambini. Grati di aver condiviso un percorso insieme ci stringiamo forte a tutta la famiglia». Un ricordo affettuoso anche dalle colleghe che hanno condiviso l’impegno educativo sui banchi di scuola, come dagli ex bambini, oggi grandi, che non hanno dimenticato la maestra che li ha cresciuti, fino alle famiglie dei piccoli che hanno avuto a che fare con Loredana in tempi più recenti. Tra le reazioni sui social, quelle di altre persone che avevano avuto a che fare con l’insegnante nel periodo difficile della malattia, e alle quali era riuscita ad infondere fiducia e incoraggiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA