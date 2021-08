Lavoro in Comune, in arrivo dieci nuove assunzioni: tutte le procedure previste

SANT’ELPIDIO A MARE - Il Comune vuole continuare ad assumere. Approvato nelle scorse settimane il piano triennale del fabbisogno di personale, che andrà da qui al 2024 a incrementare la squadra dei dipendenti dell’ente, in modo da rimpolpare gli uffici che presentano le maggiori carenze di unità. Un percorso che è già stato portato avanti negli ultimi due anni, attraverso concorsi e procedure di mobilità, per recuperare una carenza che si trascinava da lungo tempo.



Alcune posizioni libere sono state già colmate nell’arco del 2021, con il concorso completato e l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo per l’area dei servizi demografici ed ufficio elettorale. Una nuova figura è entrata da febbraio per l’ufficio ambiente. Complessivamente sono 10 le nuove unità da assumere a partire dal prossimo anno. Cinque arriveranno con concorsi già banditi, che a causa delle restrizioni imposte dal Covid non sono stati ultimati, ma che verranno espletati appena possibile.

Un dipendente sarà assegnato all’area bilancio e contabilità, uno per il settore cultura e turismo, un altro per l’ufficio contratti e appalti. Ci sarà anche una procedura per autista e servizi tecnici manutentivi. Per altri 4 posti che si andranno ad aggiungere da qui al 2024 le procedure non sono ancora partite. Entreranno nell’arco del triennio un nuovo agente della polizia municipale, un operaio elettricista, un assistente sociale ed un istruttore amministrativo contabile.

Decima ed ultima assunzione, attingendo alle graduatorie esistenti, porterà agli uffici elpidiensi un istruttore direttivo tecnico in più. La maggior parte delle assunzioni dovrebbe avvenire nel 2022, due ulteriori arrivi si completeranno nel 2023. Forze fresche che dovrebbero garantire un incremento in alcuni settori ed un turn over con le risorse umane che sono vicine al raggiungimento della pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA