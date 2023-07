SANT'ELPIDIO A MARE - Mancano pochi giorni alla scadenza (fissata al 13 luglio) del bando per l’assegnazione dei lavori per realizzare il nuovo ponte sull’Ete Morto, a Casette d’Ete. La base d’asta è di 3 milioni 155 mila euro e, nello specifico, la nuova infrastruttura sarà realizzata in acciaio con tiranti a fune e sarà caratterizzata da un doppio arco con un’unica campata e con due passerelle laterali ciclabili e pedonali. Il nuovo ponte andrà a sostituire quello attuale a tre campate riducendo il rischio idraulico del fiume. Il collegamento esistente, infatti, presenta una bassa quota rispetto all’alveo che ostacola il deflusso di piena e trattiene le alberature trasportate. Inoltre, è realizzato in calcestruzzo e ciò provoca notevoli problemi di ammaloramento.





I progettisti del Genio Civile Marche Sud, capeggiati da Vincenzo Marzialetti, stanno procedendo speditamente e assicurano che entro il 2024 l’opera sarà completata. L’inizio dei lavori è previsto, infatti, subito dopo l’estate per terminare nell’arco di poco più di un anno. A metà luglio, invece, dopo l’assegnazione dei lavori, sarà realizzata una sorta di passerella di servizio, sull’Ete Morto, un po’ più a monte dell’attuale ponte, utile per l’allestimento del cantiere. «Stiamo per dare una risposta concreta – afferma la consigliera regionale Jessica Marcozzi - a un problema territoriale con un’infrastruttura che sarà un fiore all’occhiello per tutta la nostra regione. Una risposta che i nostri concittadini attendono da anni su un problema che, purtroppo, ha segnato la nostra città in maniera drammatica pagando il più alto prezzo, quello di vite umane tragicamente spezzate».

L'opera attesa per due motivi

«Si tratta – aggiunge il sindaco Alessio Pignotti – di un’opera particolarmente attesa dall’intera comunità. Un progetto con una duplice valenza e funzionalità: da un lato, infatti, permette di migliorare le viabilità, dall’altro lato garantisce maggiore sicurezza dal punto di vista della criticità idrogeologica. Un ringraziamento alla Regione Marche per aver destinato i fondi Pnrr a questo importante intervento. Sicuramente, durante la fase dei lavori, si verificheranno dei piccoli disagi legati al fatto che si potrà utilizzare un’unica corsia, ma con l’ausilio della Polizia Locale provvederemo ad adottare i dovuti accorgimenti per ridurre al minimo le problematiche».