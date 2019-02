Ladri scatenati all'ora di cena: colpi in cinque case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Cinque furti, in rapidissima successione, all’ora di cena. Sono quelli messi a segno o solo tentati da ignoti nell’arco di un’ora ad altrettante abitazioni in via Monte Taccone. Il modus operandi è stato sempre lo stesso. I ladri sono riusciti ad avvicinarsi agli immobili tagliando le reti che delimitano le proprietà private. Una volta ricavato un varco, sono arrivati alle finestre e le hanno forzate praticando un buco agli infissi. Una volta aperto, sono entrati e hanno messo a soqquadro le stanze in cerca di denaro ed oggetti preziosi. Il bottino è modesto, non si sono registrati ammanchi particolarmente rilevanti, ma gli episodi hanno destato molta sensazione nel quartiere, dove i residenti hanno dato vita ad un gruppo whatsapp per avvisarsi a vicenda in caso di avvistamenti sospetti.