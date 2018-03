Ladri scatenati e affamati Assaltati tre garage di un condominio

SANT'ELPIDIO A MAR – Ladri scatenati, e probabilmente affamati, quelli che hanno predo di mira alcuni garage di piazzale Europa, a Sant'Elpidio a Mare. Ignoti hanno agiro in rapida successione, colpendo una dopo l'altra almeno tre autorimesse sottostanti le abitazioni di un condominio. Hanno forzato le serrature e sono riusciti ad aprire le porte metalliche, per poi introdursi alla ricerca di oggetti di valore. La refurtiva è davvero poca cosa. Da due garage sono usciti a mani vuote, da un terzo hanno trafugato una latta contenente alcuni litri d'olio. Gli abitanti del quartiere non hanno sentito nulla di particolare e si sono accorti questa mattina della sgradita sorpresa. In due hanno trovato le porte del garage spalancate, in un terzo i ladri si erano anche presi la premura di richiudere. All'interno i proprietari hanno trovato un po' di disordine, ma nessun ammanco, nè risultano segni di effrazione a lasciar pensare che abbiano tentato di salire nelle abitazioni. All'interno dei box c'erano auto parcheggiate che sono state lasciate intatte, in una delle rimesse c'erano delle pile di pneumatici, anche queste rimaste al loro posto. Tenuto conto che era difficile trovare oggetti di valore o denaro contante in un garage, il modus operandi fa pensare che i malviventi fossero in cerca di derrate alimentari, spesso custodite in locali del genere. Per una delle famiglie colpite si tratta del secondo furto subito nel giro di pochi mesi, ed anche nel caso precedente, la refurtiva era consistita in damigiane di vino ed olio.



Sabato 24 Marzo 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 12:35