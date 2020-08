Ladri scatenati: ripuliscono una casa con i proprietari in un'altra stanza

SANT'ELPIDIO A MARE – Hanno colpito in due appartamenti a distanza ravvicinata, i ladri, ieri sera a Casette d’Ete. Un doppio furto in abitazione dal modus operandi pressoché identico, che fa pensare ad una stessa banda che ha razziato la frazione elpidiense per poi dileguarsi.

Nel primo tentativo non c’era nessuno in casa, i ladri sono entrati fortzando una finestra ed hanno fatto piazza pulita di gioielli vari, dai bracciali agli anelli agli orecchini, lasciando le stanze a soqquadro. Bottino più modesto, invece, nella seconda abitazione colpita. In questo caso i malviventi sono entrati dalla porta con gli abitanti in casa in un’altra stanza. C’erano tre persone nell’appartamento ma gli autori sono riusciti comunque ad entrare in un paio di camere da letto. Hanno trovato un paio di bracciali e si sono dileguati.

