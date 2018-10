Ruba merce al market per 400 euro, ladra bloccata e denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE E’ andata al supermercato e ha fatto spesa di prodotti di generi alimentari per 400 euro, poi si è data alla fuga senza pagare il conto. Non era nuova a questo genere di furti la donna di nazionalità romena bloccata dai carabinieri e denunciata. I militari di Ferno avevano ricevuto una segnalazione da parte di alcuni comandi del Nord Italia di un’auto sospetta i cui occupanti erano specialisti in furti ai danni di supermercati. Così il comando di Fermo ha predisposto alcuni controlli per cercare di individuare l’auto sospetta.I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fermo, guidati dal Tenente Serafino dell’Avvocato, hanno iniziato a perlustrare tutto il territorio con una ricerca ad ampio raggio fino a quando hanno intercettato l’auto segnalata all’interno di un parcheggio vicino al supermercato Conad a Sant’Elpidio a Mare.Ma non hanno deciso di intervenire subito, hanno invece scelto di aspettare e si sono appostati in attesa che il conducente si facesse vivo per prendere il mezzo. Non appena la donna si è avvicinata all’auto hanno fatto scattare il blitz. La conducente è stata identificata per una cittadina romena che poco prima aveva sottratto all’interno del supermercato Conad generi alimentari per un valore di 400,00 euro. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al proprietario del supermercato. La donna invece è stata denunciata alla Procura della repubblica di Fermo per il reato di furto.