Si ribalta con l'auto nei campi una ragazza ricoverata a Torrette

SANT'ELPIDIO A MARE Una ragazza è stata trasportata in eliambulanza a Torrette per le ferite riportate in un terribile fuori strtada che si è verificato lungo la strada che collega Casette d’Ete a Cascinare. La giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un campo con l’auto che si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano che hanno soccorso la ragazza. La giovane subito dopo è stata trasportata in eliambulanza a Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi.