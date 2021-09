Ubriaco in Mercedes finisce fuori strada e si schianta contro le balaustre, multa salata e ritiro della patente

SANT'ELPIDIO A MARE - Aveva un tasso alcolemico oltre 3 volte superiore al consentito, l’uomo protagonista di un rovinoso fuori strada sulla provinciale Fratte, nel pieno centro abitato di Bivio Cascinare. Trentaquattro anni, straniero, residente fuori zona, viaggiava in direzione monti a bordo di una Mercedes, quando è piombato a velocità sostenuta all’altezza dell’incrocio con via Guido Rossa e dopo aver perso il controllo del veicolo, si è schiantato contro le balaustre metalliche sul versante a destra della carreggiata, davanti al patronato Uil.

È uscito praticamente illeso, nonostante il violento impatto, ma all’arrivo della polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha dato subito l’impressione di essere poco lucido. La sensazione degli agenti ha trovato conferma dall’etilometro, che ha rilevato un tasso oltre 1,5. Immediata per l’automobilista la revoca della patente ed una multa salatissima. Si è salvato invece dalla confisca dell’auto, perché la Mercedes su cui viaggiava non era di sua proprietà.

