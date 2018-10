Violento scontro tra un'auto e un furgone: feriti i due conducenti, uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO Violento scontro in via Fratte, a Casette d’Ete, tra un furgone e una Smart. Il bilancio è di due feriti tra cui uno grave. La peggio è toccata a un uomo di 40 anni che era al volante della piccola utilitaria che è stato traspostato a Torrette in ambulanza dato che Icaro per motivi tecnici non è potuto atterrare nella zona dell'icidente. L’altro conducente è stato invece trasportato al Murri di Fermo per accertamenti. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi dell'incidente e ai pompieri di Fermo sono intervenuti anche i sanitari della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare e la Croce gialla Montegranaro con l’auto medica.