Sant'Elpidio a Mare, ciclista travolto da un'auto. Paura lungo la provinciale Faleriense, interviene l'eliambulanza

SANT'ELPIDIO A MARE - E' intervenuta in soccorso anche l'eliambulanza per un ciclista travolto da un'auto questa mattina lungo la strada provinciale Faleriense. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata all'altezza del bar Due Ruote lungo il tratto di Luce a Sant'Elpidio a Mare in prossimità dell'incrocio che porta verso il capoluogo.

L'impatto con l'auto è stato violento, immediate le richieste di soccorso alla vicina postazione 118 di Sant'Elpidio a Mare. Una volta sul posto i sanitari hanno verificato le condizioni dell'uomo, che va detto è rimasto sempre vigile, e chiesto l'aiuto dell'elimbulanza dall'ospedale Torrette di Ancona. Icaro è quindi atterrato nelle vicinanza dell'incidente e preso in cura l'uomo, un sessantenne fermano, provvedendo al suo trasporto verso il Trauma center di Torrette. Effettuati i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine la viabilità ha ripreso poco dopo il suo flusso normale.