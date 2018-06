Camion si ribalta Conducente ferito soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Nella tarda mattinata a Luce Cretarola, un camion che sembra trasportasse breccia, si è ribaltato sulla fiancata destra in una dinamica ancora tutta da chiarire.Il camionista che era alla guida è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano e dall’auto medica.E' stata allertata anche l'eliambulanza. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.