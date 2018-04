Perde il controllo del camion e finisce nella scarpata conducente al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Finisce con il camion nella scarpata e viene ricoverato al pronto soccorso di Fermo. E’ successo a un anziano di 79 anni che, mentre si trovava al volante del mezzo pesante, è finito fuori strada, cadendo nella scarpata, dopo aver urtato alcune auto. Un salto che ha causato il rovesciamento del mezzo pesante su di un fianco. L’uomo, che è anche uscito dal mezzo, raggiungendo la strada, è rimasto sempre cosciente. Inizialmente allertata, l’eliambulanza non è più intervenuta. L’uomo, come detto, è stato condotto al pronto soccorso del Murri di Fermo per gli accertamenti del caso.