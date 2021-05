Finisce fuori strada e fa strike di vetture in sosta, automobilista pirata ignora il coprifuoco e scappa nella notte

SANT'ELPIDIO A MARE - Sfreccia in centro abitato in orario di coprifuoco, perde il controllo, fa strike di auto in sosta e scappa. Ha lasciato una cospicua scia di danni alle spalle l’auto che nella tarda serata di domenica è transitata a Sant’Elpidio a Mare, provocando un incidente lungo via Porta Romana, per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tutto accade quando mancano pochi minuti alla mezzanotte.

Un veicolo transita, diretto verso il centro storico. Ad un tratto, sul rettilineo dopo l’ospedale elpidiense, il veicolo, stando alle tracce lasciate, sbanda, si avvicina troppo ai mezzi parcheggiati a lato della carreggiata, abbatte uno specchietto, poi scarta sul lato opposto, lascia dei segni sul marciapiede, torna sulla sua corsia ma termina la corsa centrando un’altra vettura, che a sua volta rimbalza contro l’auto vicina, si gira e finisce in mezzo alla strada. Il trambusto allerta alcuni residenti, i più lesti hanno il tempo di affacciarsi alla finestra, giusto un istante sufficiente ad individuare un’auto di colore bianco che riprende la marcia e se ne va. Subito vengono contattati i carabinieri, che arrivano nel volgere di qualche minuto. Si raccolgono tutti gli elementi utili a rintracciare l’auto pirata.

Gli indizi non mancano, sull’asfalto si trascina per decine di metri una scia di detriti, vetri e frammenti di carrozzeria. Tre le auto colpite, quella centrata in pieno è praticamente da rottamare per i seri danni riportati. I militari della locale stazione sono ora al lavoro per raccogliere tutti i dati utili, comprese le immagini di videosorveglianza presenti in paese, per individuare il veicolo, col relativo proprietario, responsabile della carambola. Rischia una denuncia, oltre ad una sanzione per la violazione del coprifuoco, visto l’orario in cui è avvenuto l’incidente, ben oltre le 22.

