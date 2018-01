Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce, giovane ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO AMARE - Brutto incidente per un ragazzo di 25 anni che si è preso un grande spavento la notte di Capodanno. Lo schianto si è verificato sulla Provinciale Fratte, vicino al ponte dell’autostrada ma per fortuna le conseguenze non sono state preoccupanti. Per cause in corso di accertamento pare che il giovane, mentre era alla guida dell’auto, sul tratto di provinciale, forse per una distrazione o un colpo di sonno ha perso il controllo del mezzo e ha impattato violentemente contro un palo della luce. L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Croce Gialla di Montegranaro. Nell’impatto il giovane ha riportato alcune lesioni e contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova Marche dove è stato preso in cura dai sanitari.