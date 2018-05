Si schianta con l'auto contro un albero, il motore finisce in mezzo alla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Si schianta con l’auto contro un albero nella zona della Strada Vecchia e per la violenza dello scontro il motore finisce in mezzo alla strada. Momenti di paura per un automobilista al volante di una Lancia Y. L’incidente, verificatosi intorno alle 5 del mattino, è stato notato da altre persone che transitavano in zona e che hanno lanciato l'Sos. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare che lo ha condotto al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e i pompieri di Ferrmo per la rimozione del mezzo.