Auto fuori strada, urta un albero e finisce in un dirupo: un giovane morto, altri due feriti a Sant'Elpidio a Mare

SANT'ELPIDIO A MARE - Dramma questa mattina alle 5 a Sant'Elpidio a Mare: un'auto su cui viaggiavano tre giovani è improvvisamente uscita di strada, sbattendo contro un albero e finendo la corsa in un dirupo. Nello schianto è purtroppo deceduto uno dei tre giovani a bordo della vettura: per lui, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Gli altri due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Murri di Fermo e a Torrette ad Ancona. Sul posto uno schieramento di soccorsi. La Croce Azzurra, la Croce Gialla, le automediche, i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++