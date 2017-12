Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato Salvo per miracolo

SANT'ELPIDIO A MARE - Perde i controllo dell'auto e finisce in un fossato, Momenti di paura in via Fratte a Sant’Elpidio a Mare dove nei pressi del distributore Agip, una Peugeot 407 è finita in un fosso con l'auto fermata dalle sterpaglie. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno ricevuto la segnalazione di una persona bloccata nell'abitacolo dell'auto. Il ferito è stato soccorso dai volontari della Croce Azzurra che l’hanno subito accompagnato al pronto soccorso. I vigili urbani hanno avviato gli accertamenti per riscostruire l’incidente.

Giovedì 28 Dicembre 2017, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 18:36