Sant'Elpidio a Mare, un altro incendio (doloso) nella palestra comunale

SANT'ELPIDIO A MARE - È successo di nuovo, dopo appena 5 giorni dall’ultimo episodio. Ignoti sono entrati alla palestra comunale di via Dalla Chiesa, inutilizzata per le lesioni del sisma ormai da alcuni anni, hanno incendiato materiali in plastica sprigionando una densa nube di fumo che si è propagata a centinaia di metri di distanza. Sono intervenuti due equipaggi dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e protezione civile.

I pompieri sono entrati nell’edificio ed hanno domato abbastanza velocemente le fiamme, partite da alcuni materiali accatastati. Il rogo è divampato a pochi metri dal quadro elettrico; l’impianto per fortuna, da un primo sopralluogo, non sembra aver riportato danni significativi. Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa dell’episodio