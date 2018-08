Incendio in un'abitazione Un uomo e il suo cane si salvano per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Un violentissimo incendio è divampato stasera poco dopo le 20 in un'abitazione di via La Masa a Casette d'Ete, in prossimità dell'incrocio con la provinciale Brancadoro. Questione di istanti e il bilancio avrebbe potuto essere tragico. Le fiamme sono partite, per cause da chiarire, da una camera e da lì si sono propagate rapidamente al resto dell'appartamento dove abita una famiglia arrivata in quello stabile da pochi mesi.All'interno un uomo che stava riposando e non si era accorto di nulla, a dare l'allarme i vicini che hanno visto il fuoco uscire da un balcone. Il padrone di casa è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo, illeso, come il suo cane, portato al sicuro dai vigili del fuoco, giunti sul posto con tre autobotti.Il rogo è stato rapidamente domato dai pompieri, ma i danni all'appartamento sono rilevanti ed hanno interessato l'intera superficie.I residenti sono stati evacuati. La densa nube di fumo nero levatasi altissima da via La Masa è stata notata anche a centinaia di metri di distanza. Decine gli abitanti del quartiere che si sono riversati in strada, preoccupati per le sorti della famiglia coinvolta e con il timore, all'inizio, che le fiamme potessero estendersi anche agli edifici limitrofi