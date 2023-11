SANT’ELPIDIO A MARE - Colpo nella notte alla tabaccheria Valentini: ignoti hanno segato un’inferriata, sono entrati in negozio ed hanno fatto razzia di sigarette, badando tra l’altro a rubare esclusivamente quelle di marca Marlboro. È il furto messo a segno a Sant’Elpidio a Mare in via Celeste. Spazzolate diverse stecche di “bionde” ed una somma di fondo cassa. I ladri non hanno toccato i Gratta&vinci, altra merce solitamente piuttosto ricercata dai malviventi.

Gli accertamenti



L’importo della refurtiva è al vaglio dei titolari per conteggiare con precisione l’ammanco, ma si ipotizza una somma intorno ai 10mila euro, forse qualcosa in più, oltre al danno provocato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare, avviando le indagini. Esaminate anche le telecamere di videosorveglianza, che immortalano due soggetti, entrambi col volto incappucciato, quindi difficili da riconoscere. Possibile che un terzo soggetto li attendesse a bordo di un’auto poi utilizzata per la fuga. I militari stanno esaminando anche i filmati delle telecamere presenti nelle vie limitrofe: incrociando l’orario del colpo ed i movimenti delle vetture transitate nella zona, potrebbero emergere dettagli importanti per indirizzare le ricerche. L’azione dei malviventi è durata pochi istanti. Il sistema d’allarme si è attivato correttamente e quando è scattato, i titolari, che abitano proprio sopra l’attività, si sono subito mobilitati, ma nel frattempo i ladri si erano già dileguati. Forse proprio per via delle sirene la coppia potrebbe essersi trovata costretta a velocizzare l’azione e per questo non ha svuotato completamente gli scaffali. Ultimamente nel territorio si sono consumati furti ai danni di attività commerciali dello stesso genere con allarmante frequenza.



I dubbi



In una cittadina che tutto sommato non vive una situazione di emergenza dal punto di vista della sicurezza, i tre colpi nel giro di poche settimane, tutti ai danni di bar e tabaccherie, prima a Luce, poi a Casette d’Ete, ora al capoluogo, fanno preoccupare e non si può escludere una regia comune.