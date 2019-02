Ancora furti in casa: i ladri portano via il tappeto persiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Gli episodi criminosi degli ultimi giorni hanno procurato una diffusa preoccupazione nel territorio elpidiense. Dopo la raffica di furti messi a segno in rapidissima successione in via Monte Taccone, nel tardo pomeriggio di venerdì ignoti sono entrati di nuovo in azione a Casette d’Ete. Dopo un buco alla finestra per forzare gli infissi, sono riusciti ad accedere in un appartamento e dopo aver perlustrato la casa se ne sono scappati portando via un tappeto persiano. Un bottino piuttosto ingombrante che però sembrano essere riusciti a trafugare senza dare nell’occhio, col favore dell’oscurità. Sarebbero state tre le persone avvistate. In un’altra casa poco distante sono stati trovati segni di effrazione, è possibile che l’abbaiare rabbioso del cane che si trovava in casa abbia convinto i malviventi a desistere.