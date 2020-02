Il mezzo che trasporta cavalli si incendia in autostrada: furgone distrutto, salvi animali e conducente

SANT’ELPIDIO A MARE - Una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta ieri mattina sull’Autostrada A24, in direzione Roma, poco prima del traforo del Gran Sasso, per l’incendio di un furgone. Il mezzo, un Iveco Daily adibito al trasporto di cavalli, era diretto all’ippodromo di Agnano dove i due cavalli da trotto trasportati sul furgone dovevano partecipare a un competizione ippica. Il conducente, un 31enne residente a Sant’Elpidio a Mare, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore del mezzo, ha subito bloccato il furgone e, con l’aiuto di un suo collaboratore, ha fatto scendere i due cavalli, mettendoli in sicurezza.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno completato l’opera di spegnimento dell’incendio, avviata da una squadra antincendio dell’azienda GSA, a cui è affidato il servizio antincendio per conto di Strada dei Parchi. Nonostante la tempestività dell’intervento, il furgone è andato completamente distrutto, mentre i due uomini a bordo del mezzo e i due cavalli non hanno riportato nessuna conseguenza.

