Folla ai funerali di Marilungo ucciso in casa dai ladri Il parroco: «Un buono»

SANT'ELPIDIO A MARE - Commozione oggi pomeriggio ai funerali di Stefano Marilungo, l'imprenditore di 65 anni ucciso dai ladri in casa durante una rapina subìta insieme al fratello Sergio lo scorso 28 aprile in via Adige a Sant'Elpidio a Mare.L'ultimo saluto nella chiesa della Collegiata di Sant’Elpidio a Mare, la Messa celebrata da don Enzo Nicolini dinanzia ad una chiesa affollata. Oltre a tantissimi suoi concittadini, anche le più alte cariche istituzionali, a partire dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro, al sindaco Alessio Terrenzi e al comandante del nucleo operativo dei carabinieri della compagnia di Fermo, Serafino Dell’Avvocato.«Un uomo buono che ha svolto un servizio nel silenzio, nella sua casa. Non ho mai incontrato in un locale pubblico o manifestazione l’amico Stefano – il ricordo di don Enzo – era buono, sorridente e servizievole ma anche molto riservato. Un buono sacrificato. Rincorriamo giustamente la giustizia ma quella vera è quella dell’amore. Non possiamo rincorrere chi sa. Dobbiamo parlare a noi stessi perché la società si cambia iniziando a cambiare i nostri cuori»