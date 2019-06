Si accascia durante una consegna: Fabio ucciso da un malore a 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Si è portato le mani al petto, si è accasciato a terra e non si è più ripreso: tragedia questa mattina a Sant'Elpidio a Mare.Il 50enne di Fermo Fabio Arcangeli stava effettuando una consegna in un calzaturificio in strada Vecchio Porto, quando il malore l'ha colpito. Immediato il soccorso da parte della Croce Azzurra, ma purtoppo per lui non c'era nulla da fare.