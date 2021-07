Fulminato da un malore durante la lezione in Dad: un targa per ricordare il professor Borgi

SANT'ELPIDIO A MARE - Si è svolta a Macerata, al Centro per l’istruzione degli adulti, la cerimonia di intitolazione dell’aula docenti al professor Fabrizio Borgi, scomparso il 24 marzo dello scorso anno a 57 anni mentre, in pieno lockdown, stava facendo lezione in videoconferenza. Un malore fatale.

Cultore del mare, della musica, della letteratura, del conversare erudito, della casa e della famiglia, Borgi ha lasciato intorno un vuoto incolmabile. La scuola dove ha prestato servizio sin dal 2008 insegnando Lettere nei corsi di licenza media e italiano nei corsi di alfabetizzazione linguistica per stranieri ha voluto ricordarlo intitolandogli l’aula docenti. Alla cerimonia la famiglia del professore che ha esortato i tanti presenti, amici, colleghi e studenti, a raccoglierne l’eredità. Il personale ha ricordato Fabrizio, uomo intelligente, colto, generoso, umile, mite, garbato e ironico. Commoventi le testimonianze dei suoi studenti che lo hanno descritto come un eccellente insegnante, appassionato, sempre accogliente. La cerimonia si è conclusa con lo scoprimento di una targa. Borgi abitava a Sant’Elpidio a Mare, in pieno centro storico e ha lasciato la moglie e una figlia. Una fine assurda, imprevedibile, seguita in diretta web dai suoi studenti, che hanno assistito ai disperati tentativi di rianimazione in diretta, dato che il tablet stava tenendo la lezione era rimasto collegato. Sono stati proprio gli allievi ad allertare i soccorsi.

