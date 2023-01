SANT’ELPIDIO A MARE - L’Elpidiense dell’anno 2022 è Matteo Levantesi. Va in archivio nel segno delle eccellenze dello sport la rassegna giunta alla 34a edizione. Il 25enne ginnasta ha meritato la statua di Sant’Elpidio a cavallo per i risultati dell’ultimo anno, che lo hanno visto conquistare l’argento a squadre di ginnastica artistica ai Campionati europei di Monaco, oltre ad un doppio argento alle parallele ed a squadre, ai Giochi del Mediterraneo.

Le parole



«È per me un grande privilegio ricevere questo premio nella mia città – le sue parole alla consegna della statuetta – La ginnastica mi ha insegnato molto, mi ha reso più forte, mi ha fato imparare a reagire alle difficoltà, a superare momenti duri come la scomparsa di persone care. Guardo al futuro con la speranza e la determinazione di dipingere colori ancora migliori». A fare gli onori di casa, in avvio, i due promotori, l’Ente Contesa con la presidente Alessandra Gramigna ed il sindaco Alessio Pignotti. Ad intervallare le premiazioni la performance musicale di Michele Mazzaferro e l’ironia di Michele Gallucci. La cerimonia, presentata da Jessica Tidei, ha riempito la platea del teatro Cicconi, chiamando sul palco tutti i benemeriti del 2022 da poco terminato.

L’elenco è iniziato con gli studenti Pagella d’oro, Edoardo Tofoni, Giulia Tempestilli, Ujala Khurana, Mattia Castellucci ed Elisa De Matteis. L’Elpidiense dell’anno da sempre è anche occasione per celebrare le attività imprenditoriali e commerciali più longeve. Ieri è toccato alle parrucchierie Roberto Lapponi, mentre Masha Luciani, titolare del ristorante Jolly, è stata premiata per i successi in programmi tv culinari. Restando nel campo gastronomico, gloria per Lovish Bhagania, studente del Tarantelli, medaglia di bronzo nei cocktail alle Olimpiadi giovanili del turismo.



L’impegno



Si è meritato un attestato Giuseppe Marziali per l’attività aggregativa svolta nell’associazionismo sportivo sin dai primi anni 70 e nell’ultimo quarto di secolo come presidente dell’Inter club Peppino Prisco. C’è anche una benemerita a quattro zampe: è l’akita americana Stella, vincitrice a Madrid del World dog show. Lo splendido esemplare è salito sul palco con la proprietaria Federica Cannone. Riconoscimenti alle promotrici dell’iniziativa Nati per leggere. Il premio speciale don Aldo Baldassarri è andato all’Atletica Elpidiense Avis Aido. Premio speciale Fratalocchi per l’impresa, invece, alla Pasticceria Cardenà, pluripremiata per il suo panettone.