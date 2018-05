Calzatura in lutto E' morto l'imprenditore Vittorio Virgili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Da via Canuti 9 alla conquista del mondo. Se ne va uno dei padri dell’imprenditoria calzaturiera. E’ morto Vittorio Virgili, titolare dell’omonimo calzaturificio. Era malato da tempo e ricoverato all’ospedale di Civitanova, dove si è spento nel pomeriggio di ieri. Aveva 77 anni, lascia la moglie e tre figlie.La sua è una delle aziende più importanti e longeve della città e del distretto, con più di mezzo secolo di fiorente attività. Uno dei pionieri sul mercato russo, in cui rimane ancora oggi un punto di riferimento, con un’importante attività all’estero con il marchio dell’azienda di famiglia e griffes importanti in licenza, come Iceberg e Sartore. Un uomo di successo ed un esempio per i colleghi imprenditori, che lo vedevano come un esempio ed una figura di riferimento, tanto da ricevere la carica di presidente onorario di Assocalzaturifici.Ma il successo imprenditoriale racconta solo una porzione della storia di una figura amata e benvoluta nella sua città, che lo ha visto partire da zero e costruire una delle più solide realtà del territorio.