Cucciolo di capriolo vaga impaurito per le vie del centro, i volontari del Cras ora cercano la madre

SANT’ELPIDIO A MARE - Un cucciolo di capriolo in via Boccette, in pieno centro storico a Sant'Elpidio a Mare: i volontari del Cras di Fermo, organizzazione che si occupa di animali selvatici in difficoltà, ha recuperato l'animale che vagava impaurito tra i vicoli. I volontari stanno cercando di verificare la presenza in zona della mamma dalla quale il cucciolo deve essersi allontanato.

Per ora il piccolo capriolo è stato condotto presso il rifugio del Cras che ha sede in via Vallescura a Fermo.

Il sindaco Alessio Terrenzi ringrazia i volontari per il lavoro nella speranza che ora si possa trovare la mamma. In questi ultimi mesi, con il traffico ridotto, gli animali selvatici si sono avvicinati sempre più ai paesi.

