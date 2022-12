SANT’ELPIDIO A MARE - Un incontro incentrato sui botti di fine anno con gli studenti ha segnato anche il passaggio di consegne, a Sant’Elpidio a Mare, sul Controllo del vicinato. Il servizio, partito a livello informale in diversi quartieri ormai da almeno un paio di anni, ma istituzionalizzato in tempi più recenti dall’amministrazione comunale, vede ora come referente Rossano Orsili.

In precedenza ad occuparsene era stato in prima persona il sindaco, in precedenza assessore alla sicurezza, Alessio Pignotti. L’appuntamento si è svolto al teatro Cicconi, davanti a 300 ragazzi in presenza ed oltre 500 collegati in videoconferenza. Pirotecnica: conoscere il pericolo è sicurezza, il tema della mattinata, promossa dal Comune insieme all’associazione Controllo del vicinato. Un modo per arrivare ai più giovani, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli in relazione all’uso dei botti. Tra i relatori il colonnello Enzo Musardo, perito balistico forense e chimico esplosivi.

«Abbiamo assistito ad un bellissimo momento di educazione civica con i ragazzi che hanno interagito anche raccontando le loro storie ed esperienze - commenta il primo cittadino Alessio Pignotti – ringrazio per la disponibilità e collaborazione Rossano Orsili come nuovo referente cittadino del controllo di vicinato. Grazie alla polizia locale che ha organizzato l’incontro, in particolare al comandante e vice Stefano Tofoni e Mascia Paolucci, insieme a loro portiamo avanti con un confronto continuo il progetto di Controllo del vicinato. Un ringraziamento anche al gruppo comunale di protezione civile per la partecipazione».

L’intesa

Il Controllo del vicinato a Sant’Elpidio a Mare è stato formalizzato tramite protocollo sottoscritto in Prefettura. Dal capoluogo alle frazioni si sono iniziati a costituire gruppi di quartiere per monitorare il territorio, con referenti autorizzati a segnalare eventuali situazioni problematiche alle forze dell’ordine. Il primo cittadino elpidiense sottolinea l’importanza di coinvolgere il mondo della scuola, non solo sul tema della sicurezza. «I nostri giovani si sono sempre dimostrati interessati ed attenti, pronti a fare la loro parte quando necessario. Intendo continuare lungo questa strada grazie anche alla collaborazione che mai è mancata da parte dei vari istituti che abbiamo di volta in volta coinvolto». Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, cresce l’attenzione alla prevenzione di incidenti connessi ai fuochi e petardi per salutare il nuovo anno. Fortunatamente a Sant’Elpidio a Mare negli ultimi anni non si sono verificati problemi di particolare rilevanza. Probabile che sia ripetuta, come fatto anche da altri amministratori locali negli ultimi anni, un’ordinanza per vietare l’esplosione di botti la notte che saluterà l’arrivo del 2023.