Contesa del secchio, scatta la sfida nell'anno del Green pass. Si parte con l'investitura dei priori

SANT’ELPIDIO A MARE - Con la cerimonia d’investitura dei priori di oggi, si entra a tutti gli effetti in “clima Contesa”. Quello che normalmente sarebbe l’appuntamento di apertura, in primavera, del programma annuale delle manifestazioni storiche, è stato collocato quest’anno nella settimana precedente la più antica rievocazione delle Marche.



Il programma

Il ritrovo è in programma per le 18.30 a largo Fratalocchi, all’inizio del corso, per poi procedere verso piazza Matteotti e da lì in Collegiata, dove sarà officiata la messa e al termine i capicontrada riceveranno la solenne investitura. Tre su quattro sono confermati: Romano Moretti per la San Giovanni, Rossano Orsili per la Santa Maria e Michele Rogani per la Sant’Elpidio. Nuovo il priore della cavaliera Sant’Elpidio, Giancarlo Rossetti.

Terminata la celebrazione, saranno aperte le taverne delle 4 contrade per cenare all’aperto nei rispettivi spazi. «Abbiamo collocato l’investitura a ridosso della Contesa – spiega la presidente dell’ente organizzatore, Alessandra Gramigna – perché per ovvie ragioni non si è potuta organizzare ad aprile. Venerdì poi avremo come da tradizione lo spettacolo del nostro gruppo storico con Bandiere nella notte, sabato 7 agosto la lettura del bando, con la proclamazione ed investitura del Capitano del popolo, domenica 8 agosto la 69a edizione della Contesa».

Dalla prossima settimana entrerà in vigore il Decreto legge che istituisce il Green pass ed anche per partecipare alla Contesa, da figuranti o da spettatori, occorrerà la certificazione dell’avvenuta vaccinazione, della malattia nell’ultimo semestre o un tampone eseguito nei 2 giorni precedenti. Proprio a questo proposito, l’Ente Contesa ha stipulato una convenzione con il laboratorio analisi Ars Sana di via Celeste, che effettuerà tamponi a prezzo agevolato, alla vigilia della Contesa del Secchio, per l’ottenimento del Green pass breve che consente di assistere all’appuntamento.



Le prenotazioni

Per avere lo sconto è necessario prenotare il proprio biglietto per la rievocazione dell’8 agosto ed esibirlo quando ci si reca al test, che potrà essere effettuato nelle 48 ore precedenti, nel pomeriggio di venerdì 6 o la mattina di sabato 7. Come nel 2020, il pubblico sarà posizionato sia sulle tribune che su gradinate allestite appositamente all’interno del campo sportivo Mandozzi, per garantire il rispetto del distanziamento tra gli spettatori.

