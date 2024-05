SANT’ELPIDIO A MARE Esce il bando per i centri estivi e dai social si infiamma la protesta per i maxi rincari. Le domande si potranno presentare da domani mattina al 10 giugno, il servizio sarà garantito per tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, per bambini e ragazzi dalla scuola infanzia al primo anno di scuola media. I posti disponibili sono in tutto 170, 65 per i bambini sotto i 6 anni, 105 per quelli di scuole primarie e secondarie. Sarà organizzata animazione in spiaggia in due stabilimenti balneari di Lido di Fermo, con attività garantita nelle scuole cittadine in caso di maltempo.

Le fasce

Ma a far discutere sono i prezzi applicati, si parte da una tariffa minima di 125 euro per famiglie con Isee sotto i 7.500 euro ad un massimo di 200 per quelle sopra i 25.000, mentre tra le due soglie il calcolo sarà stabilito proporzionalmente all’Isee familiare. Sono previste riduzioni del 20% per chi iscrive un secondo figlio e del 30% dal terzo figlio in poi. Le nuove tariffe avevano già scaldato il dibattito, con le forze di opposizione molto critiche sui rincari. Ora è bastato pubblicare il bando sul sito web del Comune ed i canali social e non si sono fatte attendere le proteste.

C’è chi evidenzia il prezzo eccessivo, pressoché raddoppiato rispetto agli anni scorsi e chi chiede spiegazioni di fronte ad un’impennata così netta. Si fa notare anche la minore scontistica per chi ha più bambini da iscrivere alle colonie. Se in passato i secondi figli pagavano la metà, ora la riduzione è solo del 20%. Qualcuno allarga il fronte ad altre problematiche per i più piccoli: impossibilità di accedere ai giochi esterni alla scuola infanzia, la mancanza da ben 8 anni della palestra capoluogo, i ritardi nella cura dei parchi, fino a pochi giorni infestati da erbacce. «Uno dei pochi aiuti che il comune dava alle famiglie era quello di organizzare colonie estive a basso costo, da quest’anno non avremo più nemmeno quello» si legge in uno dei tanti commenti.

Di fronte al coro di critiche, l’assessore Roberto Greci si è difeso proponendo un confronto con diversi Comuni vicini ed evidenziando come le tariffe elpidiensi siano sostanzialmente in media con quelle decise da altre municipalità. «Per troppi anni non sono state toccate nonostante l'aumento dei costi. Non è stata una scelta a cuor leggero, ma gli importi sono in linea se non inferiori ad altri Comuni, dubito si riesca a trovare un trattamento economico migliore».