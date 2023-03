SANT’ELPIDIO A MARE - Importanti novità per il Castagno. Il Suap di Sant’Elpidio a Mare, dopo l’ok arrivato dalla Conferenza dei servizi con la Provincia, la Regione e gli altri enti coinvolti, ha rilasciato l’autorizzazione per la “grande struttura di vendita” al centro commerciale che si trova in zona Brancadoro, di fronte alla Tod’s.

I passaggi



«Il rilascio dell’autorizzazione - commenta il sindaco Alessio Pignotti - ora consentirà l’insediamento di nuove attività all’interno del parco commerciale, cosa che fino a questo momento non era possibile. Con il supporto tecnico del comandante della polizia locale Stefano Tofoni, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, ho incontrato anche i proprietari delle attività per fornire tutte le spiegazioni in merito. Si conclude in questo modo l’annoso iter che si è reso necessario per regolarizzare completamente la struttura in seguito alle vicende giudiziarie degli anni passati. Il tutto, naturalmente, nel rispetto dell’accordo transattivo tra il Comune, la Tod’s della famiglia Della Valle e la società il Castagno e facendo anche partire l’iter relativo». Negli anni passati, dopo le controversie giudiziarie seguite alla nascita del brande village, si era arrivati all’intesa fra la società costruttrice e il Comune.





Stabilita la cessione di una porzione della struttura per finalità pubbliche con il successivo iter per regolarizzare le licenze commerciali che erano state dichiarate nulle da Tar e Consiglio di Stato. Un rilancio che ora deve fare anche i conti con la chiusura dell’outlet di Prada, in precedenza decisivo punto di richiamo per tutto i parco commerciale.