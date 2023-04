SANT'ELPIDIO A MARE- Concorda la prestazione sessuale ma poi si presenta incappucciato e la rapina armato di forbici: arrestato. È successo a Sant'Elpidio a Mare dove i carabinieri della compagnia di Fermo hanno trovato e arrestato un marocchino di 22 anni pluripregiudicato già condannato dal Tribunale di Milano per rapina aggravata e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.

L'uomo è accusato di aver aggredito e rapinato una donna sudamericana in un B&B. Poco prima l'aveva contatta contrattando una prestazione sessuale a pagamento, ma poi si è presentato con il passamontagna. Ha aggedito la donna e, minacciandola con un paio di forbici, le ha sotratto 400 euro e un I-Phone 13, per poi fuggire in bicicletta. L’analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nonché di accertamenti tecnici condotti sul posto - dove veniva rinvenuto il passamontagna del malvivente, permettevano ai Carabinieri di identificare con assoluta certezza l’autore della rapina aggravata, il quale veniva rintracciato in un’abitazione a Porto Sant’Elpidio. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Fermo a disposizione dell’autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti per verificare la posizione della vittima sul territorio.