Avis, strada in salita. Donatori in calo ma più giovani: «Ora il via al ricambio generazionale»

SANT'ELPIDIO A MARE - Più difficoltà, donazioni che calano, ma anche nuovi donatori giovani e l’obiettivo di concretizzare un ricambio generazionale. L’Avis di Sant’Elpidio a Mare fissa gli obiettivi di quest’anno, l’ultimo di mandato per il direttivo uscente, dato che in autunno si rinnoveranno le cariche.

Momento difficile per tutte le Avis, come osserva il presidente Raffaele Calvitti, perché «le attività dei centri di raccolta sono falcidiate dalla mancanza di personale medico, ridotto all’osso. Questo comporta un tracollo delle donazioni che, se continuerà, pone seri interrogativi su come reperire sangue e plasma». In un contesto di negativo, si confida nell’incremento del numero dei donatori, il recupero dei sospesi e l’avvicinamento di persone che, sebbene in buona salute, non si sono mai avvicinate all’associazione.

«Da parte nostra – continua Calvitti – continueremo ad impegnarci per sensibilizzare la popolazione alla donazione, allargare l’associazione a nuovi volontari e donatori, far capire quanto ci sia bisogno di sangue e plasma nelle attività mediche e, aspetto non trascurabile, ricordare che il donatore tiene sempre sotto controllo il suo stato di salute». In vista del prossimo autunno, la dirigenza uscente ricorda che si dovrà scegliere chi guiderà l’Avis elpidiense per i prossimi 4 anni.

«Auspichiamo un ricambio generazionale ormai sempre più urgente, bbiamo bisogno di figure nuove, che rendano questa sezione al passo con i tempi e la facciano conoscere a 360 gradi. Abbiamo un’ottima collaborazione con l’Admo e ci auguriamo di poter fare lo stesso anche con Aido. Le nostre tre associazioni sono legate da un unico filo conduttore e una stretta collaborazione è necessaria. Il 2021 è stato un anno che ha visto entrare diversi nuovi giovani donatori, questo ci lusinga. Speriamo che oltre a donare entrino nell’associazione per un gruppo giovani dell’Avis di Sant’Elpidio a Mare».

