Auto distrutta nel frontale contro il camion: conducente miracolata

SANT'ELPIDIO A MARE – Un impatto tremendo ha fatto temere il peggio, questa mattina all’alba, per una donna di 64 anni, che si è scontrata frontalmente contro un camion proveniente dalla corsia opposta. L’impatto lungo la provinciale Faleriense.L’auto su cui viaggiava la donna è finita contro la parte anteriore del tir, uscendone sbriciolata. Distrutta la parte anteriore del veicolo, completamente accartocciata. La conducente, 64 anni, LC.G. le sue iniziali, è rimasta incastrata nel groviglio di lamiere, ma per fortuna è rimasta sempre cosciente e non ha riportato lesioni agli organi vitali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi della Croce azzurra. I sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrente, raggiunto a bordo di una normale ambulanza. Alla Faleriense sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia municipale ed i vigili del fuoco di Fermo per coadiuvare le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli incidentati.