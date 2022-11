Ritrovata un'auto rubata a Sant'Elpidio a Mare: dentro tanti oggetti sospetti tra cui una mazza da baseball

SANT’ELPIDIO A MARE - I carabinieri di Monte Urano hanno individuato a Sant’ Elpidio a Mare, posteggiata tra altre auto in sosta, un’utilitaria che è poi risultata essere stata rubata pochi giorni prima in zona. All’interno hanno notato la presenza di alcuni oggetti sospetti, fra cui una mazza da baseball in ferro, tronchesi telescopiche, un machete, un’ascia, giraviti, pinze e altro. Il veicolo rinvenuto è stato restituito al proprietario e gli arnesi recuperati, sottoposti a sequestro. Sono state avviate indagini a identificare gli eventuali utilizzatori dell’auto.