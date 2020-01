L'anziana cade e si fa male, durante i soccorsi qualcuno le ruba la borsa

SANT’ELPIDIO A MARE - Chi si può approfittare di un’anziana di 90 anni caduta rovinosamente a terra per sfilarle la borsa con all’interno poche decine di euro e qualche effetto personale? Dev’essere stato un delinquente matricolato che sicuramente avrà assistito alla scena e invece di aiutare i soccorritori ha pensato bene di approfittare della confusione, raccogliere la borsa finita sull’asfalto e sparire.

Un banale infortunio e una spiacevole sorpresa per un’anziana di Sant’Elpidio a Mare. La donna, novantenne, si è recata a far spesa al mercato ambulante di via Aldo Moro, ma mentre si stava avvicinando ad una bancarella per effettuare alcuni acquisti, è inciampata sull’asfalto ed è rovinata a terra. Nulla di grave per lei, anche se, vista l’età, è stato richiesto l’intervento del 118 e dopo qualche minuto è arrivata sul posto l’ambulanza della Croce azzurra. Nei minuti di confusione successivi alla caduta, quando diversi passanti si sono avvicinati per sincerarsi delle sue condizioni e prestarle soccorso, qualcuno ha approfittato della situazione. Senza dare nell’occhio, si è appropriato della borsa, caduta poco distante, ed ha approfittato della ressa per dileguarsi.

