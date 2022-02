Accecato dalla gelosia, minaccia il rivale con il bastone: denunciato un uomo di 47 anni

SANT'ELPIDIO A MARE - I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare sono intervenuti per porre fine ad una violenta lite tra due persone. Nel corso delle operazioni di identificazione dei soggetti coinvolti, i militari hanno appurato che il dissidio era scaturito per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza che poco prima aveva interrotto il rapporto sentimentale con uno dei due contendenti, per frequentare il “rivale” di costui.

Nel corso degli accertamenti, a conclusione della perquisizione eseguita sul posto, è emerso che l’ex compagno della donna nascondeva all’interno della sua auto, un bastone sul cui possesso non ha saputo fornire una plausibile motivazione. Con quello stesso arnese aveva poco prima minacciato il rivale. Per tale motivo l’uomo, un 47enne del luogo, è stato denunciato alla Procura per minaccia grave e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

A Monte Urano, i carabinieri della locale stazione, dopo aver ricevuto la querela per truffa online da un 62 enne del luogo e dopo un’indagine condotta anche con l’analisi di tabulati telefonici e documentazione bancaria, hanno identificato il truffatore che a settembre aveva indotto la vittima a versare 250 euro con un bonifico su un conto corrente postale, per l’acquisto di una bicicletta senza, mai spedire la merce.

