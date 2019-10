Sant'Elpidio a Mare, un topo in aula: asilo nido chiuso una settimana

SANT’ELPIDIO A MARE - C’è un topo al nido, tutti a casa per una settimana. E’ la misura adottata dal comune di Sant’Elpidio a Mare, che ha disposto un intervento urgente di derattizzazione al Trenino Rosso, asilo per la prima infanzia del capoluogo, in piazzale Marconi. E’ stato il sindaco Alessio Terrenzi a firmare l’ordinanza, che ha previsto la chiusura del plesso fino a sabato 19 ottobre compreso, per poter effettuare tutti gli interventi necessari a sanificare i locali. Una misura molto rigorosa, ma volta a garantire la massima cura ed igiene di spazi frequentati quotidianamente da piccoli in tenerissima età.

A provocare la scelta l’avvistamento, sul finire della scorsa settimana, di un topo che si aggirava all’interno dei locali. Dopo la segnalazione, il comandante della polizia locale Stefano Tofoni ha formulato all’ufficio tecnico una richiesta di derattizzazione da effettuare con la massima urgenza. Preso atto della situazione, il primo cittadino ha ordinato la chiusura della scuola, poiché le operazioni necessarie non sarebbero state compatibili con la presenza di alunni e personale. Così, per tutta la settimana in corso, i bimbi che frequentano la struttura del capoluogo sono rimasti a casa.

