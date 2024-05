SANT’ELPIDIO A MARE Mentre il palazzo che ospita la Pinacoteca Crivelli è chiuso per lavori di riqualificazione, le opere d’arte si spostano alla sala consiliare del Comune. Ieri mattina il taglio del nastro dell’allestimento, in corrispondenza con la Giornata internazionale dei musei. Nel pomeriggio l’apertura al pubblico della sala, che come la Torre gerosolimitana, sarà aperta ogni sabato pomeriggio dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.

In bella mostra le opere del maestro veneto Vittore Crivelli, il polittico dell’Incoronazione della Vergine, il trittico della Visitazione a Santa Elisabetta, la piccola tavola raffigurante il Frate francescano orante, oltre alle tele del Tizianello e di Van Schayck. «L’obiettivo – ha sottolineato il sindaco Alessio Pignotti - è di proseguire nell’opera di rendere il centro storico sempre più attrattivo portando eventi, creando occasioni di socializzazione e promuovendo le peculiarità e le bellezze. Lo facciamo progettando nuovi format ma anche con una comunicazione istituzionale sempre più puntuale grazie alle nuove pagine social ed al nuovo canale whatsapp creato proprio per informare gli iscritti anche sul calendario settimanale degli eventi. Ringrazio gli uffici, la Soprintendenza, gli assessori che hanno lavorato alacremente al mio fianco per questo risultato. Oggi dobbiamo elaborare soluzioni temporanee, ma nei prossimi anni avremo dei contenitori culturali davvero importanti per valorizzare i tesori di questa città. Sacrifichiamo per alcuni mesi la sala consiliare, ma sono certo che tutti i consiglieri, vedendo il risultato dell’allestimento, condivideranno questa scelta. L’obiettivo è quello di creare un circuito di valore, anche la Basilica della Misericordia al momento è interessata da lavori, come l’ex chiesa di San Francesco e stiamo lavorando di concerto con la Prefettura per ottenere dal Fec l’inserimento della chiesa di San Filippo Neri nella nostra rete museale. La nostra città è stata interessata dal passaggio di artisti di calibro che hanno lasciato opere di grande valore da enfatizzare».

Quella di ieri è stata anche la prima uscita ufficiale, dopo la nomina, per i nuovi assessori Paola Grottesi e Matteo Verdecchia (mancava per altri impegni il terzo, Norberto Clementi), insieme ai confermati Roberto Greci e Claudia Bracalente. In sala anche l’ex assessore Paolo Maurizi e i consiglieri Francesco Tofoni e Marco Maria Lucidi.