Potes e guardie mediche, cresce la mobilitazione contro i tagli ai servizi. Finisce sotto esame il riordino dei camici bianchi

FERMO - Tremano le Potes del Fermano. Quella più a rischio, adesso, sarebbe quella di Montegiorgio. Nel Comune della media Valtenna, la minoranza ha presentato un’interrogazione al sindaco per sapere se è vero che la Postazione territoriale per l’emergenza sanitaria sarà demedicalizzata. Cioè, se diventerà solo infermieristica. E quella montegiorgese non sarebbe l’unica Potes a rischio. L’Area vasta 4 starebbe impostando un piano di riordino per recuperare medici specialisti.



Le postazioni

Nel Fermano, le Potes medicalizzate sono tre: quella di Fermo e Porto San Giorgio, gestita dalla Croce Verde di Fermo, dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio, dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare; quella di Amandola, che copre i Comuni montani del Fermano e dell’Ascolano; e quella di Montegiorgio, con la Misericordia, la Croce Gialla di Montegranaro e i Volontari Soccorso di Monte San Pietrangeli. Già depotenziata la Potes di Sant’Elpidio a Mare, gestita dalla Croce Azzurra, ora soltanto infermieristica. Mentre a Petritoli è operativa l’Ils, l’ambulanza infermieristica della Croce Arcobaleno.

L’attenzione

Sulla graticola, adesso, ci sarebbe la Potes di Montegiorgio, «un servizio fondamentale per le comunità, che ha sempre garantito efficienza e tempestività di intervento», per il consigliere regionale Fabrizio Cesetti che ieri mattina, sulla questione, ha depositato un’interrogazione alla giunta. E che al direttore dell’Area vasta che copre il territorio fermano, Roberto Grinta, chiede di «rassicurare quanto prima la popolazione, giustamente preoccupata dal trapelare di simili voci».



I timori

«Spero che non corrisponda a verità – dice il consigliere del Pd – la notizia secondo cui l’Asur Marche starebbe pensando di privare la Potes di Montegiorgio del medico a bordo, a causa della carenza di personale medico, o perfino di trasferirla in un altro Comune». «Se, invece, fosse confermata – prosegue Cesetti –, saremmo di fronte a un grave depotenziamento della sanità di questo territorio, visto la collocazione senza dubbio strategica e che la Potes costituisce una struttura di supporto e integrazione al Punto di assistenza territoriale».



L’impegno

Elementi che «dovrebbero far riflettere attentamente la giunta regionale, prima di prendere decisioni che rischiano di creare enormi disagi ai cittadini», dice ancora il consigliere dem. «Se il problema è rappresentato dalla carenza di personale – la chiosa –, credo che la Regione debba procedere all’integrazione dell’organico, anziché apportare tagli al servizio».



I monti

Sul piede di guerra anche l’area montana dove, fino al 1° gennaio, la guardia medica di Amandola e Santa Vittoria in Matenano sarà accorpata, per «la grave carenza di personale disposto a coprire i turni di continuità assistenziale che affligge in particolare questa area vasta» . Un solo medico per due Comuni, dunque, «preferibilmente dislocato nel presidio di Santa Vittoria in Matenano, data la presenza, nel Comune di Amandola, del Ppit (Punto di primo intervento territoriale) che assicura un’assistenza ambulatoriale h24».



La scelta

Tagliata anche la guardia medica notturna di Montegranaro, sempre per carenza di personale, di cui abbiamo riferito ieri con la mozione in Regione di Forza Italia che chiedeva chiarezza anche per Amandola. Intanto ieri anno riaperto i centri vaccinali territoriali. 99 le dosi somministrate a Falerone, dove, per adesso, sarà operativa una sola postazione. Di nuovo in funzione anche il centro vaccinale di Porto Sant’Elpidio, alla Piccola. Quello di Amandola è stato trasferito a Medicina. Mentre da oggi scatta l’obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell’ordine, il Fermano affronta una nuova impennata di contagi. 72 i casi registrati ieri.

