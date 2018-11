Si accascia tra le corsie: â€‹fulminato da malore mentre fa la spesa al supermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALVANO - Accusa un malore mentre fa la spesa e muore poco dopo. Dramma a Salvano dove un uomo di circa 90 anni si era recato al supermercato per fare la spesa. All’improvviso l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I soccorsi sono stati immediati sia da parte del dal personale del supermercato che da alcuni clienti che si sono prodigati per aiutarlo. Per l’anziano però non c’è stato nulla da fare. I sanitari che sono arrivati subito sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.